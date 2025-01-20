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Названы районы Москвы — лидеры по росту цен на элитное жилье в 2024 году

Названы районы Москвы — лидеры по росту цен на элитное жилье в 2024 году

Хамовники стали первыми по подорожанию элитного жилья в 2024 году За прошлый год высокобюджетные столичные новостройки сильнее всего подорожали в Хамовниках Хамовники возглавили рейтинг локаций Старой Москвы по темпам роста цен на первичном рынке элитного жилья в 2024 году.

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