Названы районы Москвы — лидеры по росту цен на элитное жилье в 2024 году

Хамовники стали первыми по подорожанию элитного жилья в 2024 году За прошлый год высокобюджетные столичные новостройки сильнее всего подорожали в Хамовниках Хамовники возглавили рейтинг локаций Старой Москвы по темпам роста цен на первичном рынке элитного жилья в 2024 году.