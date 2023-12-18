Русский музей представил в Калуге работы великих портретистов XVIII-XIX веков

Русский музей представил в Калуге выставку работ прославленных художников-портретистов. Выставка «Великие портретисты середины XVIII — начала XIX века» открылась в Калужском музее изобразительных искусств.
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