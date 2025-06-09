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Nature: на востоке КНР 4500 лет назад существовало матрилинейное общество

Nature: на востоке КНР 4500 лет назад существовало матрилинейное общество

Международная группа археологов под руководством китайских ученых раскрыла необычные детали социальной структуры неолитического общества, существовавшего около 4500 лет назад на территории современной провинции Шаньдун в КНР.

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