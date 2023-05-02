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Ученые из США создали генную терапию, уничтожающую ВИЧ и защищающую организм от вируса

Ученые из США создали генную терапию, уничтожающую ВИЧ и защищающую организм от вируса

Молекулярные биологи из США смогли создать двойную генную терапию на базе «нобелевского» геномного редактора CRISPR/Cas9, которая очищает зараженные клетки от ВИЧ и меняет ДНК здоровых иммунных клеток так, что те не могут быть уязвимы вирусу.

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