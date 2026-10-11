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Регионы России

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Пресс-секретарь Кремля критикует Зеленского за нежелание к мирным переговорам

Пресс-секретарь Кремля критикует Зеленского за нежелание к мирным переговорам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский в текущей ситуации не способен принимать взвешенные решения, называя его поведение «истеричным».

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