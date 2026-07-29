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Газета.ру

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Политолог Ухов: Путин показывает феноменальную волю к победе

Политолог Ухов: Путин показывает феноменальную волю к победе

Все события последних дней - и, конечно же, ситуация в зоне СВО и в целом вокруг Украины - говорят о том, что президент России Владимир Путин, параллельно играя на нескольких "геополитических досках", уверенно формирует повестку победы.

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