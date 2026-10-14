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Газета.ру

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МО: ПВО за ночь уничтожили 902 украинских БПЛА над регионами РФ и Азовским морем

МО: ПВО за ночь уничтожили 902 украинских БПЛА над регионами РФ и Азовским морем

В ночь на 14 октября дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) выявили и уничтожили 902 украинских беспилотных летательных аппарата в небе над регионами России.

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