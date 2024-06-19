Токио Верди – Нагоя Грампус где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Японии 22 июня

В субботу, 22 июня, сыграют Токио Верди и Нагоя Грампус в рамках Чемпионата Японии по футболу. Бесплатная ставка 3 000₽ на этот матч ⚽⚽⚽ Игра пройдет на стадионе Ajinomoto Stadium Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.