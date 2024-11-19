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Петербургский дневник

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Захарова: Запад не смог «устроить цирк» с совместной фотографией на саммите G20

Представитель МИД РФ прокомментировала отсутствие Байдена на снимке Представители западных государств, не сумев «устроить цирк» с организацией совместной фотографии на саммите в Рио-де-Жанейро, предпочли не появляться на ней, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

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