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Закон, порядок, государство

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Противоминный корабль «Петр Ильичев» Тихоокеанского флота провёл корабельное учение по обороне при стоянке на незащищённом рейде

Противоминный корабль «Петр Ильичев» Тихоокеанского флота провёл корабельное учение по обороне при стоянке на незащищённом рейде

В ходе тренировки экипаж корабля отработал элементы морской подготовки, задачи по противоминной защите корабля и противоподводно-диверсионной обороне.

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