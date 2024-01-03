В курском Железногорске отключили свет и тепло после удара ВСУ

Такие меры приняты для ремонта подстанции, сообщил губернаторВ Железногорском районе Курской области после удара ВСУ повреждена подстанция, для безопасного восстановления объекта его отключили, в административном центре отсутствуют энерго- и теплоснабжение.
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