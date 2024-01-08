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Астраханские активисты поздравили жителей новых территорий и военнослужащих с новогодними праздниками

Астраханские активисты поздравили жителей новых территорий и военнослужащих с новогодними праздниками

Представители волонтерского центра «Команда Аюпова» и благотворительного фонда «Под крылом Ангела» при поддержке депутата Госдумы РФ Рината Аюпова доставили порядка двух тонн гуманитарной помощи в Луганскую и Донецкую народные республики.

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