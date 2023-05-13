Более 5 тыс человек поучаствовали в акции «Лес Победы» на центральной площадке Подмосковья

РИАМО - 13 мая. На центральной площадке акции «Лес Победы» в Московской области, которая расположилась около села Ельдигино в городском округе Пушкинский, посадили сеянцы деревьев, сообщает пресс-служба регионального комитета лесного хозяйства.
РИАМО - 13 мая. На центральной площадке акции «Лес Победы» в Московской области, которая расположилась около села Ельдигино в городском округе Пушкинский, посадили сеянцы деревьев, сообщает пресс-служба регионального комитета лесного хозяйства.
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