РИАМО

44 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Starley Вячеслав
    Под запретом одежда жёлтого и синего цвета....Маразм в России крепчает. Дай дураку власть , он и лоб свой расшибет. П...В Москве 2 челове...
  • Людмила Абрамова
    к чему эта хрень "держал за руку"...должен был за ногу?)) долбанутый аля журналистПесков держал за ...
  • Людмила Абрамова
    последствия какие-как обычно погрозим пальцем?Захват школы в Ва...

Более 5 тыс человек поучаствовали в акции «Лес Победы» на центральной площадке Подмосковья

Более 5 тыс человек поучаствовали в акции «Лес Победы» на центральной площадке Подмосковья

РИАМО - 13 мая. На центральной площадке акции «Лес Победы» в Московской области, которая расположилась около села Ельдигино в городском округе Пушкинский, посадили сеянцы деревьев, сообщает пресс-служба регионального комитета лесного хозяйства.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх