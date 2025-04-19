Россиянам рассказали о скрытом вреде искусственных цветов на кладбище

Искусственные цветы, изготовленные из синтетических материалов, которые приносят посетители на кладбища, могут представлять определенную угрозу для экологии, если их неправильно утилизировать, рассказал заместитель декана по научной работе факультета естественных наук Государственного университета просвещения географ Петр Крылов.