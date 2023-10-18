Военный эксперт Орлов: Израиль стал для США расходным элементом

Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной продолжается уже вторую неделю. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пока ограничивается массированными обстрелами, ведущими к гибели мирных палестинцев, и под разными предлогами откладывает наземную операцию в секторе Газа, которая может стать «спусковым крючком» для начала большой войны.