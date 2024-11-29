Поздравление руководства с Днём Государственного герба Российской Федерации

Уважаемые жители Советского района!Поздравляем вас Днём Государственного герба Российской Федерации!30 ноября 1993 года Указом Президента Российской Федерации официальным гербом России стал двуглавый орёл, представляющий собой взаимосвязанную систему образов и цветов, несущий идею целостности государства и неразрывно связанный с её.
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