Лавров в Узбекистане: укрепление стратегического партнерства и союзничества

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Узбекистан с официальным визитом 22-23 апреля. В рамках визита планируются встречи с президентом и главой МИД Узбекистана для обсуждения стратегического партнерства и международных вопросов.
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