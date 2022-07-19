В Сочи заработала своя система бронирования отелей

В Сочи начала работать собственная система бронирования жилья и экскурсий начала работать в Сочи. Об этом рассказала пресс-служба администрации Краснодарского края.
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