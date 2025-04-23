СМИ раскрыли детали мирного плана Трампа по Украине

Со слов источника, после прекращения огня на территории страны могут разместить европейские войска План президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта предусматривает, что на территории страны после прекращения огня разместят европейские войска.
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