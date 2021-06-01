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Главе делегации Германии после посещения Крыма стало стыдно за Европу

Главе делегации Германии после посещения Крыма стало стыдно за Европу

После поездки в Крым глава немецкой делегации Виктор Триппель заявил, что ему стыдно за Европу. Об этом стало известно информационно-новостному порталу monavista.

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вага карлито
Стыдно!? А больше в памяти стыдится нечего?))
Александр Чумак
Ошеломляющий по своим экономическим и строительным масштабам в Крыму на данный момент РОССИИ ВЕЛИКОЙ рывок - наверняка пойдет всей Европе и другим ее гостям УРОК?!!!!!.
Татьянка Яцук
Всем этим западным козлам, прости меня Господи, которые пырятся на Россию, называя ее агрессором и лия разную грязь, обвиняя во всех смертных грехах, надо каждый день показывать тяжелейший и страшный фильм Элема Климова "Иди и смотри".... Всем-америкам, франциям, герианиям, всем, кто им подхрюкивает-,каждый день!!! Чтобы эти уроды наконец прочувствовали-кто агрессор!!!(((((
Vladimir Lioubimcev
Россия спасла Крым от войны там!! Жаль, что не взяла и Донбасс под свое крыло в 2014 году.
Александр Донигевич
ПОНЯТИЮ " СТЫДНО " ДОЛЖНО СОПУТСТВОВАТЬ " ИЗВИНИТЕ ", извинение за предыдущие слова и мнения " НА/ИЗ кофейной гуще "= по простому высосанные из пальца
Василий Целовальников
И в Европе, находятся нормальные люди, имеющие чувство собственного достоинства!!!
Мухтар Муслихов
Петр 1 прорубил Окно в Европу через Петербург, а Путин через Крым прорубил Окно в мир морских держав... Когда это будет признано - тогда, когда америкоссия падет окончательно завоняв в фекалиях сотворенных собственноручно в конвульсиях по удержанию фантиковой монополии.

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