Главе делегации Германии после посещения Крыма стало стыдно за Европу

После поездки в Крым глава немецкой делегации Виктор Триппель заявил, что ему стыдно за Европу. Об этом стало известно информационно-новостному порталу monavista.
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