Обряды и традиции на праздник Введения 4 декабря 2024 года Евгения ТрубицкаяКаждый год 4 декабря православные христиане отмечают один из главных двунадесятых праздников — Введение во храм Пресвятой Богородицы.
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