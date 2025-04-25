Санаторий одного из богатейших украинцев перешел властям

Санаторий одного из богатейших украинцев Рината Ахметова «Ай-Даниль» в Ялте перешел государству. Теперь объект, рыночная стоимость которого может достигать 10 миллиардов рублей, находится на балансе Росимущества, передает «РБК».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии