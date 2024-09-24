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Гороскоп

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Ignio.com Скорпион. Ежедневный любовный гороскоп за 27 сентября 2024 года

Ignio.com Скорпион. Ежедневный любовный гороскоп за 27 сентября 2024 года

Сегодня вам предстоит сделать выбор между любовью и дружбой. Это вовсе не значит, что вам придется отказаться от чего-то одного ради другого, однако на чью-то сторону встать придется, и именно выбор стороны определит ваши приоритеты.

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