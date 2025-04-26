Комплекс HAARP, по данным ИА МедиаПоток, способен запускать мощные радиоволны, которые, как предполагается, могут вызывать серьёзные природные катаклизмы, включая землетрясения и резкие изменения климата.
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