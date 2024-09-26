Avia.pro - СМИ Прицел в центр и услышал в очереди это и обомлел: Россия — страна великих достижений и масштабных решений.
Услышал разговор в очереди: Замотанная женщина пришла требовать пособие как неработающая мать-одиночка и маткапитал на четвертого (!) ребенка
Комментарии
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Федор Родников
Власти нужно как можно большее количество народонаселения и кто это будет, с каким цветом кожи и вероисповедания им плевать,но видимо не понимают КАК они сами или их детки в будущем будут управлять этим сборищем и смогут ли?
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16 час.
Наталия
А они, и их дети, не планируют жить в России. Судьба России и ее населения их не волнует. Это для них только временная "кормовая база". Принцип у них такой: здесь нахапать по максимуму и обосноваться где-то там..., где уже все обустроено для дальнейшей спокойной жизни.
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15 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Издайте указ по России и в местных округах и ведомствах о том , что если кто-нибудь оформит на мигрантов хоть одно право на жительство или ипотеку , или любое социальное пособие будет предан суду и ему будет присуждЁн пожизненный срок .
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14 час.
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