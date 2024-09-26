Услышал разговор в очереди: Замотанная женщина пришла требовать пособие как неработающая мать-одиночка и маткапитал на четвертого (!) ребенка

Федор Родников Власти нужно как можно большее количество народонаселения и кто это будет, с каким цветом кожи и вероисповедания им плевать,но видимо не понимают КАК они сами или их детки в будущем будут управлять этим сборищем и смогут ли?

Наталия А они, и их дети, не планируют жить в России. Судьба России и ее населения их не волнует. Это для них только временная "кормовая база". Принцип у них такой: здесь нахапать по максимуму и обосноваться где-то там..., где уже все обустроено для дальнейшей спокойной жизни.