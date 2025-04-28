Аллаудинов раскрыл данные о состоянии бойцов, участвовавших в операции «Поток»

Из-за долгого нахождения в газовой трубе во время проведения операции «Поток» по освобождению Суджи в Курской области многим бойцам группы «Аида» спецназа «Ахмат» пришлось обратиться к медицинским специалистам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии