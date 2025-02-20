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Царьград

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Новый закон: кредиты без выплаты при антимошеннических нарушениях

Новый закон: кредиты без выплаты при антимошеннических нарушениях

С 1 сентября вступает в силу закон о периоде охлаждения при кредитовании. Заёмщики смогут отказаться от выплат, если кредит выдан с нарушениями антимошеннических норм.

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