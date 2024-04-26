Тамбовский регоператор по обращению с отходами должен бюджету 159 млн рублей

АО «Тамбовская сетевая компания» задолжала по платежам в бюджет более 159 миллионов рублей. Такие данные размещены в системе ФНС России «Прозрачный бизнес», которая является открытой и позволяет получать комплексную информацию об организациях и индивидуальных предпринимателях.
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