Тамбовский регоператор по обращению с отходами должен бюджету 159 млн рублей

АО «Тамбовская сетевая компания» задолжала по платежам в бюджет более 159 миллионов рублей. Такие данные размещены в системе ФНС России «Прозрачный бизнес», которая является открытой и позволяет получать комплексную информацию об организациях и индивидуальных предпринимателях.