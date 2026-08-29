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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кирилл Фастовский: «Гусев – очень специфический хоккеист, поэтому не все так однозначно. Именно из-за этого у него не очень складывается с «Динамо»

Экс-генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский  оценил вероятность перехода форварда Никиты Гусева в « Ак Барс ».

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