В Кремле заявили, что Алла Пугачева может свободно приезжать на родину

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал возвращение Аллы Пугачевой в Россию.На пресс-конференции один из журналистов задал вопрос: как скажется возвращение Аллы Пугачевой на общественное настроение, напомнив, что певица является супругой иноагента.
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