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Царьград

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Фигурист Лев Лазарев прилетел в Бангкок на юниорский Гран-при

Фигурист Лев Лазарев прилетел в Бангкок на юниорский Гран-при

Русский фигурист Лев Лазарев прибыл в Бангкок для участия в третьем этапе юниорского Гран-при ISU сезона 2026/27.

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