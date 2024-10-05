«Уаскар» – легенда Латинской Америки

Уаскар был двенадцатым правителем империи инков – Великим Инкой. Он проиграл в гражданской войне со своим младшим братом Атауальпой и был убит в 1532 году, аккурат накануне завоевания государства инков испанскими конкистадорами, уступив таким образом брату сомнительную честь стать последним Великим Инкой.