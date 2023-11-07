Zelensky Nixes 'Surprise' Israel Visit After Plans Leaked Ukraine’s President Volodymyr Zelensky had a planned trip to Israel in the works in order to express solidarity, and after he admitted that the Gaza war is taking away the "focus" from the Ukraine war.
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