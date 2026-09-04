Недалеко от Екатеринбурга прошли кратковременные грозы с градом

Около часа назад неподалеку от Екатеринбурга прогремели грозы. Как пишет автор канала «Погода в Екатеринбурге» Алексей Пулин, небольшие грозовые ячейки следовали по траектории Верхняя Пышма – Березовский в сопровождении кратковременных ливней и града диаметром до 10 мм.
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