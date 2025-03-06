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Правительство ограничивает рост кредитования в госсекторе

Правительство ограничивает рост кредитования в госсекторе, так чтобы он не опережал частные инвестиции, заявил глава Минэка Максим Решетников на заседании комитета по экономической политике в Госдуме, пишут “Известия”.

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