Правительство ограничивает рост кредитования в госсекторе, так чтобы он не опережал частные инвестиции, заявил глава Минэка Максим Решетников на заседании комитета по экономической политике в Госдуме, пишут “Известия”.
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