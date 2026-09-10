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Регионы России

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Компания Axenix завершила внедрение модулей In.Plan в пивоваренной компании «Напитки Вместе»

Компания Axenix завершила внедрение модулей In.Plan в пивоваренной компании «Напитки Вместе»

10 сентября 2026 года консалтинговая технологическая компания Axenix объявила о завершении внедрения модуля планирования производства и дистрибуции In.

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