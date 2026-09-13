Песков: РФ не била "по всему подряд", пока Киев не открыл ящик Пандоры

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, до какого момента Россия не била по всему подряд на Украине.
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