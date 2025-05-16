В облцентре студентам показали фильм по рассекреченному ФСБ делу о коллаборанте

Лента в 10 минут, с игрой смоленских актёров и комментариями экспертов, заняла у съёмочной группы месяц работы Показ снятого местным филиалом ГТРК фильма студентам отделения журналистики Смоленского госуниверситета состоялся сегодня в вузовском пространстве «Точка кипения».