В облцентре студентам показали фильм по рассекреченному ФСБ делу о коллаборанте

Лента в 10 минут, с игрой смоленских актёров и комментариями экспертов, заняла у съёмочной группы месяц работы Показ снятого местным филиалом ГТРК фильма студентам отделения журналистики Смоленского госуниверситета состоялся сегодня в вузовском пространстве «Точка кипения».
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