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Роботакси Tesla заставили выбирать между жизнями пешехода и пассажира

Роботакси Tesla заставили выбирать между жизнями пешехода и пассажира

Такси на автопилоте компании Tesla протестировали на дилемме из серии, кому сохранить жизнь при приближающемся поезде.

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