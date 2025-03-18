Россияне назвали самые популярные читмилы

Среди популярной «вредной» еды в лидерах у россиян сладости — шоколадки, торты и мороженое (35%). Это следует из результатов исследования федеральной сети фитнес-клубов DDX Fitness, с которыми ознакомились «Известия» 17 марта.
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