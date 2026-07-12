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Западная Украина за неделю: бунт против "людоловов" и коррупция под предлогом помощи беженцам

Западная Украина за неделю: бунт против "людоловов" и коррупция под предлогом помощи беженцам

Во Львове в охоте на мужчин вместе с сотрудниками ТЦК и полиции принимают участие спортсмены. Это выяснилось во время очередного бунта против мобилизации, когда именно "добровольный помощник людоловов" начал драку .

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