Причины инфантилизма: деспотичная мать или слишком заботливая

Вы знали, что инфантами называли детей из королевских семей, которые не являются прямыми наследниками престола, но относятся к королевской семье? Но за этим поэтичным названием кроются такие качества, как неумение брать на себя ответственность, зависимость от других, эгоцентризм, наивность, избегание конфликтов.
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