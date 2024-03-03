Причины инфантилизма: деспотичная мать или слишком заботливая

Вы знали, что инфантами называли детей из королевских семей, которые не являются прямыми наследниками престола, но относятся к королевской семье? Но за этим поэтичным названием кроются такие качества, как неумение брать на себя ответственность, зависимость от других, эгоцентризм, наивность, избегание конфликтов.