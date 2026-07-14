В Липецке ремонтируют шесть детсадов и 30 школ

В рамках нацпроекта в Липецке обновляют школы и сады: в школе №49 появятся офтальмологические тренажёры, тихие зоны и «тропа здоровья», а детский сад №130 впервые за 40 лет капитально ремонтируют и модернизируют инженерные сети.