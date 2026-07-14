НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Липецка

2 подписчика

В Липецке ремонтируют шесть детсадов и 30 школ

В Липецке ремонтируют шесть детсадов и 30 школ

В рамках нацпроекта в Липецке обновляют школы и сады: в школе №49 появятся офтальмологические тренажёры, тихие зоны и «тропа здоровья», а детский сад №130 впервые за 40 лет капитально ремонтируют и модернизируют инженерные сети.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии