Лавров назвал цинизмом попытки ФРГ поделить блокадников по национальностям

Власти ФРГ цинично разделили блокадников Второй мировой войны по национальностям, чтобы решить, кто заслуживает компенсации, а кто - нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для проекта «Без срока давности».
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