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Лавров назвал цинизмом попытки ФРГ поделить блокадников по национальностям

Лавров назвал цинизмом попытки ФРГ поделить блокадников по национальностям

Власти ФРГ цинично разделили блокадников Второй мировой войны по национальностям, чтобы решить, кто заслуживает компенсации, а кто - нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для проекта «Без срока давности».

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