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Холостяки по убеждению: почему 6 успешных российских знаменитостей не спешат в ЗАГС

Холостяки по убеждению: почему 6 успешных российских знаменитостей не спешат в ЗАГС

Вместо привычного семейного уюта они выбрали независимость и собственный ритм жизни. Каждого из них давно перестали расспрашивать о дате свадьбы, но причины их одиночества по-прежнему интригуют публику.

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