Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 709 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВАРЯГ РУС
    1. «Лучше меньше, да лучше»  Владимир Ленин.     2.  «Хочешь, чтобы дело (макет) было сделано хорошо, — сделай его са...Русский Су-57 выс...
  • татьяна неструева
    очень бы хотелось  узнать  кто инициатор  какая  гнида  и  какая мразь  это поддержала .Почему ПВО проспа...
  • Виктор Горшков
    За 30-ть лет в России Такие "сорняки" наросли ,что не один десяток лет пахать народу придется. У меня вопрос. По конс...Почему ПВО проспа...

Илон Маск назвал канцлера Германии Олафа Шольца глупцом

Илон Маск назвал канцлера Германии Олафа Шольца глупцом

Илон Маск назвал глупцом канцлера Германии Олафа Шольца на фоне развала правящей коалиции.Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск назвал канцлера Германии Олафа Шольца глупцом, отреагировав таким образом на распад коалиционного правительства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх