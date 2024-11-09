BlackRock сообщила о рекордном суточном притоке средств в биткоин-ETF

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США, в результате которой появилась поддержка интеграции цифровых активов в национальную экономику, привела к резкому притоку средств в iShares Bitcoin Trust — биржевой фонд на биткоин от компании BlackRock.
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