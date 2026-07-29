Claude слил переписки с пользователями следом за DeepSeek: они стали доступны через поисковик Google

Anthropic обвинила пользователей в утечке информацииВ Google стало доступно для поиска бесчисленное количество чатов и артефактов Claude — интерактивных мини-приложений и документов, которые пользователи могут создавать внутри Claude.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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