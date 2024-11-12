Специалисты провели благоустройство московского района Коньково

В Москве завершили работы по благоустройству в районе Коньково. В квартале между улицами Профсоюзной, Генерала Антонова, Введенского и Миклухо-Маклая обновили оснащение 12 детских и пяти спортивных площадок.
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