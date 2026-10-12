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МОСИНФОРМ

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До трех премьер представит театр «Модерн» в новом сезоне

До трех премьер представит театр «Модерн» в новом сезоне

Московский драматический театр «Модерн» планирует представить в новом сезоне 24 спектакля и выпустить две-три премьеры.

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